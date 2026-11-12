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Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Reala u Madridu sa 105:84 u meču 11. kola Evrolige.

Trener crveno-belih Ibon Navaro izneo je prve utiske posle meča:

- Ne, morate da naučite iz ovoga. Nekada morate da patite na ovaj način da biste naučili, da biste otišli napred. Moramo da iskoristimo ovu utakmicu kako bismo napredovali - rekao je Navaro.

Foto galerija iz Madrida Foto: LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia, Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia, Irina R Hipolito/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia

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