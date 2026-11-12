Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Reala u Madridu sa 105:84 u meču 11. kola Evrolige.

- Ne, morate da naučite iz ovoga. Nekada morate da patite na ovaj način da biste naučili, da biste otišli napred. Moramo da iskoristimo ovu utakmicu kako bismo napredovali - rekao je Navaro.