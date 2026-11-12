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Večiti rivali, Crvena zvezda i Partizan, iza sebe imaju po 11 odigranih utakmica u Evroligi.

Crveno-beli su poraženi od Real Madrida u Španiji(105:84), dok su crno-beli dan ranije ubedljivo savladali Baskoniju (80:66).

Foto galerija iz Madrida Foto: LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia, Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia, Irina R Hipolito/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia

Zvezda je trenutno na učinku od 7-4, dok je Partizan upisao skor od 6-5 za sada. Crveno-beli su tako pali sa drugog na šesto mesto, pred dva nova trška gostovanja. U slučaju slične partije kao i u Madridu i novih poraza, tim Ibona Navara bi vrlo lako mogao da sklizne i ispod plej-in crte. 

Sa druge strane Partizan je nastavio trku za mesto u plej-inu sa pobedom manje od Crvene zvezde, Žalgirisa, Real Madrida, Fenerbahčea i Dubaija, uz isti skor kao i Hapoel.



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U narednom, 12. kolu, crveno-beli gostuju Olimpiji iz Milana, dok Partizan u Beogradskoj areni dočekuje Valensiju. Oba susreta na programu su 17. novembra.

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