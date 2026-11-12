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Košarkaši Makabi Tel Aviva pobedili su Hapoel sa 80:73 u 11. kolu Evrolige i prekinuli niz od četiri uzastopna poraza u elitnom takmičenju.

Klark i Bonzi Kolson predvodili su pobednika sa po 14 poena. Klark je dodao četiri asistencije i tri skoka, a Kolson pet skokova. Jam Madar upisao je 10 poena i šest asistencija.

Najefikasniji u Hapoelu bio je Vasilije Micić sa 14 poena, pet skokova i dve asistencije. Amir Kofi i Den Oturu postigli su po 13 poena, uz osam skokova Oturua, dok je Ilajdža Brajant imao 12 poena, pet skokova i pet asistencija.

Makabi sada ima skor 3:8, dok je Hapoel na 6:5. U narednom kolu, 17. novembra, Makabi dočekuje Olimpijakos, a Hapoel gostuje Baskoniji.

Valensija je bila bolja od Bajerna sa 102:87 u 11. kolu Evrolige, pred gostovanje Partizanu naredne sedmice.

Bruks i Ti Džej Šorts postigli su po 14 poena za Valensiju, a plejmejker je zabeležio i 10 asistencija za dabl-dabl. Sako je dodao 11 poena i sedam skokova, dok su Korbalan i Puerto ubacili po 10 poena.

Bajernu nisu pomogla 22 poena i pet asistencija Andreasa Obsta. Dvejn Vašington dodao je 13 poena, Oskar da Silva 12 uz sedam skokova, a Rokas Jokubaitis 10 poena i tri asistencije.

Valensija je sa skorom 8:3 ostala među vodećim ekipama, dok Bajern ima učinak 3:8. Konačan poredak zavisiće od preostalih susreta 11. kola.

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