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Žalgiris je slavio na gostovanju Olimpiji iz Milana rezultatom 86:83 u 11. kolu Evrolige, u neizvesnoj završnici koja je rešena na jednu loptu.

Litvanski tim do pobede je predvodio fantastični Jonas Valančijunas, koji je ostvario dabl-dabl učinak sa 17 poena i čak 20 skokova, uz dve asistencije.

Kod gostiju su se istakli i Ažuolas Tubelis sa 15 poena, Karsen Edvards sa 14, kao i Marijus Grigonis sa 13 poena.

Olimpiji nije pomogla ni odlična partija Marka Gudurića, koji je bio najefikasniji u domaćem sastavu sa 20 poena, četiri skoka i dve asistencije. Leandro Bolmaro dodao je 12, Devin Hol 11, a Kol 10 poena.

Žalgiris sada ima učinak od sedam pobeda i četiri poraza, dok je Olimpija na skoru 1-10.

U narednom kolu, 17. novembra, Žalgiris dočekuje Bajern, dok će Olimpija ugostiti Crvenu zvezdu.

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Čima Moneke promašio zakucavanje na ASVEL Zvezda Izvor: TV Arena sport/Screenshot