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Košarkaši Crvene zvezde poraženi su od Real Madrida sa 105:84 u 11. kolu Evrolige.

Nakon meča u studiju "TV Arena sport" svoje impresije izneo je stručni konsultant Vlade Đurović:

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Madrida Foto: LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia, Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia, Irina R Hipolito/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Nisam bio optimista, ali nisam ovo očekivao. Kris Džons je izabrao najgori dan da odigra lošu utakmicu. Mnogo grešaka, slab procenat šuta i svega tri asistencije. Ne mogu on i Karter da igraju pik sa Kolokom da kazne Tavaresa koji ne izlazi, a da u isto vreme Nvora ne primi nijednu loptu. To nije logično. I Vajler-Beb je odigrao užasno! Džonsa cenim, ali nije odigrao dobro danas. Ovo je najgora skakačka partija.

- Batler, Vajer-Beb i Džons minus, kao i Moneke i Odželej. Slede važne utakmice protiv Milana i Barselone. Zvezda mora da se spremi, pa makar i izgubila narednu utakmicu, ne sme da nestane dobra atmosfera. Real neće pogađati kao danas, jer to nije normalno bilo danas. Ipak, kada ti glavni bekovi naprave 10 prodatih lopti, uz 5 od 18 iz igre, ne možeš da očekuješ ništa bolje. Zvezda je protiv Olimpijakosa primila isto poena kao za poluvreme u Madridu.

1/5 Vidi galeriju Vlade Đurović u sezoni 2026/27 Foto: Printskrin

- Navaro je izveo dobru postavu, ali Džons kako je odigrao danas...Vidim i da se svađao sa Navarom na klupi, ali nema pravo na to. Sa druge strane Vajler-Beb nije odigrao nijednu dobru utakmicu od kako je došao. Ne može Nvora da ima toliko malo lopti, njegovi poeni su potrebni Zvezdi. Igra nije bioa dobra! Sa pobedom u Pireju i porazom u Madridu, ne treba kukati. Treba se spremiti za Milano, jer oni moraju nekoga da pobede...Jer, nakon Milana, sledi Barselona.

- Nisam video da je Nvora bio uplašen, samo nije imao lopte. Ali, Džons i Karter su igrali za sebe, a moraju svi da pipnu loptu. Kad je Real video da je Zvezda bezopasna u napadu, dobiješ dodatnu snagu. Ceo tim Reala je igrao dobro, ali to je zasluga Zvezde. Luvavu je bio fenomenalan! Zvezda je odigrala dobro u jednom momentu i imala seriju 13-0 i onda je sviran faul Karteru koji nije bio. To pokazauje da ovaj tim ima karakter i kvalitet, ali ovo je prošlost i zaboraviti sve. Ovako čoš meč Zvezda neće više odigrati.

O Batleru i verbalnom sukobu Džonsa i Navara:

Batler može okrene meč, ali je večeras, bio skroman kao i protiv Olimpijakosa. Da li on gleda da Džons igra ovako, da je Nvora najbolji strelac - ne znam kako on razmišlja, ali nije dobro. Svi ga bodre, pa majstore daj i ti nešto. Videli smo Boldvina, ima sjajan skok šut niko ne može da ga blokira. On može da bude adut Zvezde u budućnosti. Navaru svaka čast kod svađe sa Džonsom, ja bih ga oterao u svlačonicu i psovao, a ovaj je lepo pričao sa njim. Dobar je psiholog - rekao je Đurović.

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