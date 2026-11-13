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Košarkaš Crvene zvezdeDžered Batler našao se u centru skandala nakon ubedljivog poraza crveno-belih od Real Madrida u Španiji (105:84).

Beogradski tim doživeo je veoma neprijatno veče u Madridu, gde je Real u jednom trenutku imao i više od 30 poena prednosti, a loša partija Zvezde dobila je i neslavan epilog.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Madrida Foto: LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia, Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia, Irina R Hipolito/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia

Naime, Batler je u poslednjoj sekundi četvrte četvrtine postigao svoj prvi koš na utakmici, nakon čega su navijači domaćeg tima reagovali provokativnim povicima "ole".

Amerikancu se očigledno nije dopalo ponašanje publike, pa je u žaru trenutka odlučio da odgovori na krajnje neprimeren način. Okrenuo se prema tribinama i pokazao srednji prst navijačima Reala.

Džered Batler pokazao navijačima sredni prst Foto: Printscreen/TV Arena sport premium 1

Incident su primetili i navijači koji su se nalazili u "Movistar areni", a sporan potez mogao je da se vidi i u televizijskom prenosu, i to u kadru snimljenom sa sredine terena.

Tako je, pored ubedljivog poraza i katastrofalnog izdanja na parketu, Crvena zvezda dobila još jedan razlog za neprijatno veče u Madridu, pošto je potez njenog prvotimca izazvao veliku pažnju.

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