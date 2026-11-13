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Crvena zvezda je kao gost u Madridu izgubila u 11. kolu Evrolige.

Rezultat na kraju utakmice je bio 105:84, a Ibon Navaro je istakao loš ulazak svog tima u utakmicu.

"Pre svega hoću da čestitam Real Madridu na pobedi i na utakmici koju su odigrali večeras. Mislim da smo vrlo loše prišli meču. Imali smo manjak intenziteta, snage, naši govor tela je bio jako, jako loš. Nismo mogli da pronađemo nikoga sa klupe ko bi mogao da promeni to", rekao je Španac na konferenciji za medije posle meča i dodao:

"Uspeli smo to sredinom drugog kvartala, ali mislim da je prva četvrtina bila prelomna. Takođe, naši procenti u prvih 15 minuta su bili loši. Pokušali smo da se vratimo, ali su zadržali tu snagu koju nismo mogli da probijemo. Zato je tu razlika u bacanjima, oni su napadali reket, mi smo šutirali za tri, nije bilo mnogo dobre igre unutra. Ako smo pametni, naučićemo iz ovoga".

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Madrida Foto: LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia, Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia, Irina R Hipolito/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia

Koloko kasno stigao

Uporedio je utakmicu protiv Olimpijakosa kada je Zvezda odigrala loše drugo poluvreme, ali uprkos tome pobedila.

"Ako pogledate drugo poluvreme protiv Olimpijakosa i onoga što smo odigrali danas, nema mnogo razlike. Imali smo problema sa Kolokom koji je stigao u poslednjem minutu, da je bilo drugačije, možda bi i on odigrao bolje. Moramo da nađemo razlog za loš početak i možda smo njega mogli drugačije da iskoristimo".

Upitan je i šta misli o ekipi Real Madrida.

"Mislim da su stvarno dobri, da imaju mnogo eksplozivnosti, brzine, igrače koji se ne predaju. Tako da, možda je to bilo važno, nismo mogli da se izborimo sa fizikalnošću. Trče mnogo, igraju u visokom ritmu. Samo je pitanje vremena kada će pokriti dobro sve i odbrambeno. Dobro šutiraju za tri poena. Ne možete da ih branite. Moram da kažem da su imali i više skokove u napadu. Ne možete sa tim brojakama da se borite sa Realom. Mi smo pokušavali, ali nismo mogli ništa", poručio je Ibon Navaro.

Bonus video:

01:24 Ibon Navaro: Sad ja postavljam pitanja Izvor: KK Crvena zvezda Meridianbet