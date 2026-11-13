TRENER REALA OTKRIO KAKO JE REAL SLOMIO ZVEZDU! Crveno-beli imali ozbiljan nalet, evo šta su Madriđani uradili u tim trenucima
Real Madrid je kao domaćin pobedio Crvenu zvezdu u 11. kolu Evrolige, a rezultat na kraju utakmice je bio 105:84.
Tako je prekinut niz ekipe sa Malog Kalemegdana od tri uzastopne evroligaške pobede.
"Dobro smo otvorili utakmicu, imali smo odlične procente šuta i igrali kvalitetnu odbranu. Zahvaljujući intenzitetu i aktivnosti uspeli smo da napravimo veliku prednost već u prvoj četvrtini. U drugoj smo imali problema, posebno u napadu. Gubili smo lopte i dozvolili protivniku da smanji zaostatak. U drugom poluvremenu ponovo smo igrali dobro. U poslednjoj četvrtini razlika je već bila velika, pa nije bilo lako zadržati maksimalnu koncentraciju sve vreme, ali mislim da smo ukupno pružili solidnu partiju", rekao je Martinez posle utakmice.
Kako je Real odbio nalet Zvezde
Zvezda je u drugoj četvrtini uspela da napravi ozbiljnu seriju i dođe do sedam poena zaostatka.
"Mislim da te dve stvari idu zajedno. Morate da poštujete protivnika i ne možete da očekujete da će neka ekipa jednostavno odustati. Crvena zvezda je veoma dobar tim i zbog toga morate da pokažete još više borbenosti, ali i smirenosti kada stvari ne idu kako treba. Nije sve samo do vas, jer i protivnik poseduje veliki kvalitet i talentovane igrače. Oni mogu da iskoriste svaki vaš loš trenutak i naprave seriju. Zato je važno da ne paničimo kada stvari krenu protiv nas, već da nastavimo da radimo ono što treniramo, da se vratimo osnovama igre i identitetu koji svakodnevno gradimo".
Olivije Sar je igrao na poziciji krilnog centra, iako je u Real došao kao centar.
"Ne pridajemo preveliki značaj pozicijama. Volimo kada imamo igrače koji mogu da pokrivaju više pozicija i prilagođavaju se različitim ulogama. Danas je Sar više igrao na poziciji krilnog centra, kao što je bio slučaj i nekada ranije. To nam je danas bilo potrebno".
Nik Smit Džunior je odigrao najbolju utakmicu otkako je došao u Real.
"On je igrač sa sjajnim mentalitetom, što pokazuje svakog dana. Trudim se da svakome pružim priliku i pokažem poverenje. Nekada to nije moguće jer je minutaža ograničena, kao i broj igrača koji mogu da igraju na određenim pozicijama. Ipak, mislim da uspevam da pokažem igračima da verujem u njih. Jednog dana neko neće igrati, a već sledećeg može da bude starter, kao što je danas bio slučaj. Svi imaju svoj prostor i priliku. Ako imaju pravi mentalitet i vredno rade, dobiće šansu. Pred nama je mnogo utakmica i potreban nam je svaki igrač".
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