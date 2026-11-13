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Real Madrid je kao domaćin pobedio Crvenu zvezdu u 11. kolu Evrolige, a rezultat na kraju utakmice je bio 105:84.

Tako je prekinut niz ekipe sa Malog Kalemegdana od tri uzastopne evroligaške pobede.

"Dobro smo otvorili utakmicu, imali smo odlične procente šuta i igrali kvalitetnu odbranu. Zahvaljujući intenzitetu i aktivnosti uspeli smo da napravimo veliku prednost već u prvoj četvrtini. U drugoj smo imali problema, posebno u napadu. Gubili smo lopte i dozvolili protivniku da smanji zaostatak. U drugom poluvremenu ponovo smo igrali dobro. U poslednjoj četvrtini razlika je već bila velika, pa nije bilo lako zadržati maksimalnu koncentraciju sve vreme, ali mislim da smo ukupno pružili solidnu partiju", rekao je Martinez posle utakmice.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Madrida Foto: LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia, Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia, Irina R Hipolito/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kako je Real odbio nalet Zvezde

Zvezda je u drugoj četvrtini uspela da napravi ozbiljnu seriju i dođe do sedam poena zaostatka.

"Mislim da te dve stvari idu zajedno. Morate da poštujete protivnika i ne možete da očekujete da će neka ekipa jednostavno odustati. Crvena zvezda je veoma dobar tim i zbog toga morate da pokažete još više borbenosti, ali i smirenosti kada stvari ne idu kako treba. Nije sve samo do vas, jer i protivnik poseduje veliki kvalitet i talentovane igrače. Oni mogu da iskoriste svaki vaš loš trenutak i naprave seriju. Zato je važno da ne paničimo kada stvari krenu protiv nas, već da nastavimo da radimo ono što treniramo, da se vratimo osnovama igre i identitetu koji svakodnevno gradimo".

Olivije Sar je igrao na poziciji krilnog centra, iako je u Real došao kao centar.

"Ne pridajemo preveliki značaj pozicijama. Volimo kada imamo igrače koji mogu da pokrivaju više pozicija i prilagođavaju se različitim ulogama. Danas je Sar više igrao na poziciji krilnog centra, kao što je bio slučaj i nekada ranije. To nam je danas bilo potrebno".

Nik Smit Džunior je odigrao najbolju utakmicu otkako je došao u Real.

"On je igrač sa sjajnim mentalitetom, što pokazuje svakog dana. Trudim se da svakome pružim priliku i pokažem poverenje. Nekada to nije moguće jer je minutaža ograničena, kao i broj igrača koji mogu da igraju na određenim pozicijama. Ipak, mislim da uspevam da pokažem igračima da verujem u njih. Jednog dana neko neće igrati, a već sledećeg može da bude starter, kao što je danas bio slučaj. Svi imaju svoj prostor i priliku. Ako imaju pravi mentalitet i vredno rade, dobiće šansu. Pred nama je mnogo utakmica i potreban nam je svaki igrač".

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