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"Nije bilo iznenađenja. Znamo kako igraju i na koji način ostvaruju pobede. Nismo odgovorili na njihovu agresivnost i čvrstu igru. Dozvolili smo im da uživaju u utakmici i da rade baš ono što žele i vole da rade na terenu. Mislim da je taj početak bio naš najveći problem", rekao je Ognjen Dobrić.

Real je stigao do ubedljive prednosti već u prvoj četvrtini, a u drugoj je Zvezda od 24 poena zaostatka stigla do -7. Ipak, poluvreme je završeno sa 15 poena prednosti za Real.

"Nije lako vratiti se protiv Reala ovde u Madridu posle 20 poena zaostatka. Pokušali smo, bio je neki trzaj, ali nedovoljan. Jednostavno, oni su opet vratili utakmicu u ritam koji vole i nekako je lagano priveli kraju".

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Madrida Foto: LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia, Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia, Irina R Hipolito/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia

Nema mnogo dobrih stvari, ali...

Potrebno je pronaći pozitivne stvari i iz ovakvog poraza.

"Iz ove utakmice moramo da izvučemo najbolje. Verovatno nema mnogo dobrih stvari, ali moramo da sednemo, da vidimo šta je bilo dobro, a šta nije, i da pokažemo bolje lice u narednim utakmicama".

Osvrnuo se na podršku koju su crveno-beli imali u prestonici Španije.

"Uvek je lepo kad vidimo naše navijače na gostovanjima. Stvarno nam znači svaka podrška, kako ovde tako i na domaćim utakmicama. Hvala im na tome i samo neka nastave".

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