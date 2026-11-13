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Doskorašnji košarkaš Fenerbahčea Kris Silva, novo je pojačanje Partizana, ozvaničio je klub iz Humske.

Centar rođen 19. septembra 1996. u Gabonu, stiže među crno-bele nakon osvojene duple krune u Turskoj u sezoni za nama.

Profesionalnu karijeru, Silva je nakon završetka studija na Univerzitetu Južna Karolina gradio od 2019. godine.

U NBA ligi, novi centar Partizana je igrao za Majami, Sakramento, Minesotu i Dalas, dok je nastupao i u razvojnoj G ligi.

Tokom 2024. godine, Silva je igrao nekoliko meseci u Portoriku i Izraelu, da bi se u avgustu 2025. priključio ekipi AEK.

Početkom godine prešao je u redove turskog šampiona, odakle je stigao u Partizan. Pravo nastupa u crno-belom dresu, novo pojačanje Parnog valjka će imati od utakmice protiv Zadra u ABA ligi.