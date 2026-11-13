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Košarkaški klub Partizan saopštio je danas da će crno-beli dočekati ekipu Bešiktaša u 13. kolu Evrolige u hali "Aleksandar Nikolić" 8nekadašnji "Pionir").

"U petak ćemo dočekati Bešiktaš u hali 'Aleksandar Nikolić', a usled zauzetosti Beogradske arene, meč će biti otvoren samo za vlasnike sezonskih ulaznica", naveo je Partizan u objavi na društvenim mrežama.

Đoan Penjaroja Foto: Dimitrije Vasiljevic/STARSPORT © 2026/STARSPORT ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT, Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Pre duela sa turskim klubom, Partizan će naredne sedmice dočekati Valensiju u Beogradskoj areni, u utorak od 20.45.

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Doček trenera Partizana Đoana Penjaroje Izvor: MONDO