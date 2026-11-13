Geršon Jabusele smatra da Panatinaikos ima kvalitet da se ravnopravno nosi sa NBA ekipama, pa čak i da pobedi nekoliko njih.

Francuski košarkaš je u razgovoru za "L'Ekip" govorio o talentu atinskog tima, ali i razlozima zbog kojih je odlučio da se vrati u Evroligu.

- Ovaj Panatinaikos je zaista neverovatan tim, možda i najtalentovaniji u kojem sam ikada igrao. Kada sam prošlog leta video kakva pojačanja dovode, bio sam impresioniran. Čak sam video poređenja naše prve petorke sa onima u NBA ligi. Iskreno, mislim da bismo, ako se sve kockice slože, mogli da pobedimo nekoliko NBA ekipa. Uveren sam u to - rekao je Jabusele.