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Geršon Jabusele smatra da Panatinaikos ima kvalitet da se ravnopravno nosi sa NBA ekipama, pa čak i da pobedi nekoliko njih.

Francuski košarkaš je u razgovoru za "L'Ekip" govorio o talentu atinskog tima, ali i razlozima zbog kojih je odlučio da se vrati u Evroligu.

Real Madrid - Panatinaikos 112:115 Evroliga Foto: Oscar Gonzalez / Sipa USA / Profimedia, SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

- Ovaj Panatinaikos je zaista neverovatan tim, možda i najtalentovaniji u kojem sam ikada igrao. Kada sam prošlog leta video kakva pojačanja dovode, bio sam impresioniran. Čak sam video poređenja naše prve petorke sa onima u NBA ligi. Iskreno, mislim da bismo, ako se sve kockice slože, mogli da pobedimo nekoliko NBA ekipa. Uveren sam u to - rekao je Jabusele.

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Čima Moneke promašio zakucavanje na ASVEL Zvezda Izvor: TV Arena sport/Screenshot