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Partizan je dobio novo pojačanje na centarskoj poziciji. Kris Silva (30) stigao je u Beograd iz Fenerbahčea, a njegov košarkaški put prilično je zanimljiv - od američkog koledža, preko NBA lige i razvojne G lige, do evropske košarke u kojoj je posebno zablistao u dresu atinskog AEK-a.

Reč je o košarkašu iz Gabona, rođenom 19. septembra 1996. godine, koji igra na pozicijama krilnog centra i centra. Visok je 203 centimetra, težak oko 106 kilograma, a njegov najveći adut je fizička snaga, eksplozivnost i sposobnost da bude veoma aktivan u reketu.

1/5 Vidi galeriju Kris Silva novi igrač Partizana Foto: Yasar Aykac / Alamy / Profimedia, Gokhan Taner/PS Images / imago sportfotodienst / Profimedia, POOL / Getty images / Profimedia

Silva nije igrač koji u Partizan dolazi bez iskustva na najvećoj sceni. Tokom karijere nastupao je za četiri NBA franšize, a potom se dokazivao u nekoliko evropskih sredina. Ipak, njegov put nije bio pravolinijski - bilo je uspona, perioda sa malom minutažom, ali i sezona u kojima je pokazao da može da bude jedan od najdominantnijih visokih igrača na parketu.

Od Gabona do američkog koledža i NBA lige

Silva je košarkaški put gradio u Sjedinjenim Američkim Državama, gde je nastupao za Univerzitet Južna Karolina. Tokom tri sezone u NCAA ligi postepeno je napredovao, a u završnoj godini prosečno je beležio 15,2 poena i 7,6 skokova.

Posebno je privukao pažnju svojim fizičkim predispozicijama, energijom i sposobnošću da igra na obe strane parketa. Nije izabran na NBA draftu 2019. godine, ali je uspeo da se izbori za priliku u najjačoj ligi sveta.

Prvi ugovor dobio je u Majami Hitu, gde je započeo profesionalnu karijeru. U sezoni 2019/20 odigrao je 44 utakmice i prosečno postizao tri poena uz 2,9 skokova za nešto manje od osam minuta na parketu. Njegova uloga bila je pre svega da donese energiju sa klupe, da se bori za poziciju u reketu i iskoristi fizičku snagu protivničkih centara.

Nakon Majamija, usledio je odlazak u Sakramento Kingse, gde je tokom sezone 2020/21 nastupio na 15 utakmica. Kasnije se još jednom vratio u Majami, a tokom 2022. godine dobio je i priliku u Dalas Maveriksima.

Ukupno je u NBA ligi odigrao 70 utakmica, ali nikada nije uspeo da se izbori za ozbiljniju i dugoročniju ulogu u rotaciji nekog od klubova.

Važno iskustvo stekao je i u razvojnoj G ligi, gde je imao mnogo više prostora da pokaže napadačke kvalitete. U dresu Ajova Vulvsa beležio je 17,5 poena i 9,5 skokova po utakmici, dok je u ekipi Kolidž Park Hoksa takođe imao zapažene brojke.

To je bio važan deo njegovog razvoja, jer je pokazao da može da bude mnogo više od igrača zaduženog isključivo za odbranu i skok.

Povratak u Evropu: Izrael, pa eksplozija u AEK-u

Nakon NBA epizode, Silva je morao da pronađe novu sredinu u kojoj će dobiti veću ulogu. Prvo je nastupao u razvojnoj ligi, a zatim je tokom sezone 2024/25 igrao za izraelski Bnei Herzliju. U izraelskom prvenstvu pokazao je da može da bude veoma produktivan. Prosečno je beležio 15,1 poen, osam skokova i 2,8 asistencija po utakmici.

Ipak, pravi povratak na veliku evropsku scenu dogodio se u Grčkoj. U avgustu 2025. godine potpisao je za AEK iz Atine i tamo je odigrao možda i najzapaženiji period svoje dosadašnje karijere.

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