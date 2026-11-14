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Jonas Valančijunas odigrao je utakmicu za pamćenje u dresu Žalgirisa! Litvanski centar potpuno je dominirao protiv Olimpije Milano, a istorijskom partijom predvodio je svoj tim do pobede nad italijanskim predstavnikom.

Nekadašnji dugogodišnji NBA košarkaš susret je završio sa 17 poena, čak 20 skokova i indeksom korisnosti 36, čime je potvrdio svoju dominaciju pod obručima.

1/6 Vidi galeriju Litvanski centar Jonas Valančijunas Foto: Kavin Mistry / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Profimedia

Valančunas je do dabl-dabla stigao već četiri minuta i jednu sekundu pre kraja prvog poluvremena, što predstavlja četvrti najbrži takav učinak u istoriji Evrolige.

Ipak, tu nije bio kraj njegovom podvigu. Litvanac je sa 20 uhvaćenih lopti oborio klupski rekord Žalgirisa, koji je do tada držao Tanoka Berd, sa 19 skokova još iz 2002. godine.

Posebno impresivan podatak jeste da je Valančunas postao tek osmi košarkaš u istoriji Evrolige koji je na jednoj utakmici uspeo da zabeleži najmanje 17 poena i 20 skokova.

Partija za istoriju i još jedna potvrda koliko iskusni centar može da znači ekipi kada pronađe pravi ritam.

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