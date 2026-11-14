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Nekadašnji NBA plejmejker Džef Tig smatra da bi košarkaši koji više ne dobijaju priliku u najjačoj ligi sveta trebalo da razmisle o odlasku u Evropu, a kao najbolji primer naveo je Kendrika Nana, koji briljira u dresu Panatinaikosa.

Gostujući u podkastu "Club 520", Tig je istakao da američki igrači mogu da pronađu mnogo bolju ulogu u evropskoj košarci, uz odlične finansijske uslove i priliku da budu lideri svojih ekipa.

1/4 Vidi galeriju Džef Tig Foto: Kevin C. Cox / Getty images / Profimedia, Instagram

Posebno je pohvalio Nana, koji je dolaskom u Atinu napravio veliki iskorak u karijeri.

- Svim momcima koji su u fazi kada ih više ne zovu iz lige, poručio bih da urade ono što je uradio Kendrik Nan. Još je mlad, ne želim da zalazim u tuđe džepove, ali odlično zarađuje. Tamo igra u ulozi lidera, dobro je plaćen i živi u Atini. To je put na koji bi igrači ovde trebalo da se ugledaju - poručio je Tig.

Zanimljivo je da se nekadašnji NBA košarkaš tom prilikom osvrnuo i na sopstvenu karijeru, otkrivši da se kaje zbog jedne odluke.

Naime, Barselona mu je svojevremeno ponudila dvogodišnji ugovor, ali je Tig odbio mogućnost da se preseli u Evropu i odlučio da ostane u Sjedinjenim Američkim Državama.

- Kada sam dobio ponudu Barselone, za isti iznos novca na dve godine, odbio sam je jer mi je to bilo predaleko. Ako postoji nešto za čim žalim u karijeri, možda je to što nisam pokušao da vidim kako bi izgledalo. Možda bih tamo dominirao i bio sjajan, možda se ne bih ni penzionisao, ali tako je kako je - priznao je Amerikanac.

Tigova priča još jednom je otvorila temu sve većeg značaja Evrolige na košarkaškoj mapi sveta, ali i mogućnosti koje evropski klubovi nude američkim igračima koji u NBA ligi ne dobijaju željenu minutažu i ulogu.

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