PROGOVORIO! Pokajao se zbog jedne odluke: Barselona mu nudila ugovor, a on sada otkrio šta je odbio!
Nekadašnji NBA plejmejker Džef Tig smatra da bi košarkaši koji više ne dobijaju priliku u najjačoj ligi sveta trebalo da razmisle o odlasku u Evropu, a kao najbolji primer naveo je Kendrika Nana, koji briljira u dresu Panatinaikosa.
Gostujući u podkastu "Club 520", Tig je istakao da američki igrači mogu da pronađu mnogo bolju ulogu u evropskoj košarci, uz odlične finansijske uslove i priliku da budu lideri svojih ekipa.
Posebno je pohvalio Nana, koji je dolaskom u Atinu napravio veliki iskorak u karijeri.
- Svim momcima koji su u fazi kada ih više ne zovu iz lige, poručio bih da urade ono što je uradio Kendrik Nan. Još je mlad, ne želim da zalazim u tuđe džepove, ali odlično zarađuje. Tamo igra u ulozi lidera, dobro je plaćen i živi u Atini. To je put na koji bi igrači ovde trebalo da se ugledaju - poručio je Tig.
Zanimljivo je da se nekadašnji NBA košarkaš tom prilikom osvrnuo i na sopstvenu karijeru, otkrivši da se kaje zbog jedne odluke.
Naime, Barselona mu je svojevremeno ponudila dvogodišnji ugovor, ali je Tig odbio mogućnost da se preseli u Evropu i odlučio da ostane u Sjedinjenim Američkim Državama.
- Kada sam dobio ponudu Barselone, za isti iznos novca na dve godine, odbio sam je jer mi je to bilo predaleko. Ako postoji nešto za čim žalim u karijeri, možda je to što nisam pokušao da vidim kako bi izgledalo. Možda bih tamo dominirao i bio sjajan, možda se ne bih ni penzionisao, ali tako je kako je - priznao je Amerikanac.
Tigova priča još jednom je otvorila temu sve većeg značaja Evrolige na košarkaškoj mapi sveta, ali i mogućnosti koje evropski klubovi nude američkim igračima koji u NBA ligi ne dobijaju željenu minutažu i ulogu.
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