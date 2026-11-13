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Košarkaši Efesa pobedili su na svom terenu u Istanbulu Virtus 103:91 (28:20, 32:23, 16:25, 27:23) u utakmici 11. kola Evrolige.

Efes su predvodili Džordan Lojd sa 22 poena i pet skokova i Kolin Malkolm sa 20 poena i pet skokova.

Bruno Fernando pobedi je doprineo sa 15 poena i 10 skokova, Metju Strazel sa 11 poena i osam asistencija, a Dario Šarić sa 12 poena, četiri skoka i tri asistencije.

U ekipi Virtusa Derik Alston bio je najefikasniji sa 15 poena, Markus Kar imao je 11 poena i šest asistencija, a Rašid Belo 11 poena.

Efes trenutno zauzima 12. mesto na tabeli sa pet pobeda i šest poraza, a Virtus je 16. sa 4/6.

U sledećem kolu Efes će 17. novembra igrati na gostujućem terenu protiv Dubaija, a Virtus će dočekati Panatinaikos.