Slušaj vest

Košarkaši Efesa pobedili su na svom terenu u Istanbulu Virtus 103:91 (28:20, 32:23, 16:25, 27:23) u utakmici 11. kola Evrolige.

Efes su predvodili Džordan Lojd sa 22 poena i pet skokova i Kolin Malkolm sa 20 poena i pet skokova.

Bruno Fernando pobedi je doprineo sa 15 poena i 10 skokova, Metju Strazel sa 11 poena i osam asistencija, a Dario Šarić sa 12 poena, četiri skoka i tri asistencije.

U ekipi Virtusa Derik Alston bio je najefikasniji sa 15 poena, Markus Kar imao je 11 poena i šest asistencija, a Rašid Belo 11 poena.

Efes trenutno zauzima 12. mesto na tabeli sa pet pobeda i šest poraza, a Virtus je 16. sa 4/6.

U sledećem kolu Efes će 17. novembra igrati na gostujućem terenu protiv Dubaija, a Virtus će dočekati Panatinaikos.

Ne propustiteEvroligaPARIZ NASTAVIO POBEDNIČKU SERIJU; Efes pao u Istanbulu, bivši košarkaš Partizana postigao 33 poena
profimedia-1149644468.jpg
EvroligaŽELJKO OBRADOVIĆ PRETRPEO DRUGI PORAZ U EVROLIGI! Panatinaikos izgubio od Efesa - bivši košarkaši Partizana srušili grčkog velikana!
Željko Obradović
EvroligaITUDISOV TIM DEMONSTRIRAO SILU: Hapoel stotkom demolirao Efes!
profimedia-1147278719.jpg
EvroligaALIMPIJEVIĆ PORAŽEN U TURSKOM DERBIJU: Košarkaši Efesa pobedili Bešiktaš u Evroligi
profimedia-1139556129.jpg

02:58
Paunović: Hoću da grizemo i ujedamo fudbalski, želim da budemo dostojanstveni na terenu Izvor: Tačno/Video