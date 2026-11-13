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Crvena zvezda oglasila se povodom informacija koje su se pojavile u grčkim medijima, a prema kojima bi Džered Batler mogao da napusti Mali Kalemegdan i preseli se u Olimpijakos u okviru velikog trejda u kojem bi učestvovali i Olimpija Milano i Tajler Dorsi.

Grčki portal "Novasports" objavio je da bi u sklopu ovog posla Batler krenuo put Pireja, Dorsi u Milano, dok bi Marko Gudurić mogao ponovo da obuče dres Crvene zvezde.

Džered Batler Foto: Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ipak, iz redova crveno-belih stigao je brz i oštar demanti. Klub je jasno poručio da informacije o odlasku američkog beka u Atinu nisu tačne, kao i da nikakvih pregovora o njegovom transferu nije bilo.

Saopštenje Crvene zvezde prenosimo u celosti:

- Poštovane kolege! Vest koja se pojavila u grčkim medijima vezana za status našeg prvotimca Džereda Batlera je potpuno NEISTINITA.Ovlašćen sam ispred kluba da javno demantujem sve što je objavljeno večeras u vezi odlaska našeg beka u Atinu. On je deo našeg tima, ima ugovor i nikakvih pregovora nije bilo, niti će biti oko njegovog odlaska - naveli su iz Zvezde.

Crvena zvezda je, dakle, stavila tačku na spekulacije o odlasku Batlera u Olimpijakos.

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Džared Batler pokazao srednji prst navijačima Izvor: Arena 1 Premium