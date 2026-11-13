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Košarkaši Barselone priredili su spektakularan preokret na gostovanju Panatinaikosu i slavili rezultatom 76:74 u 11. kolu Evrolige, a apsolutni junak večeri bio je Džastin Robinson.

Amerikanac je u završnici preuzeo odgovornost, ubacio čak 16 poena u poslednjim minutima i praktično sam srušio atinskog velikana.

Panatinaikos je veći deo susreta imao kontrolu nad rezultatom i činilo se da će pred svojim navijačima uspeti da privede utakmicu kraju u svoju korist. Ipak, Barselona nije odustajala, a onda je Robinson u finišu pokazao zbog čega košarka može da bude toliko nepredvidiva.

Najefikasniji na meču bio je upravo Robinson sa 24 poena, a pratio ga je Martin sa 13. Na drugoj strani, Kendrik Nan je ubacio 19 uz šest skokova, a Silvan Francisko 17 poena.

Što se tabele tiče, Barselona je ovom pobedom došla na 8-3, i ima isti skor kao i PAO, Valensija i Olimpijakos u vrhu tabele.

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