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Bešiktaš su predvodili Skoti Vilbekin sa 16, Vejnien Gebrijel i Dejvid Dedžulijus sa po 15, Loni Voker sa 13 i Eugen Omaruji sa 10 poena.

Kod Asvela bolji od ostalih bio je Tremont Voters sa 26 poena.

Bešiktaš je na 13. mestu sa pet pobeda i šest poraza, a Asvel je na 15. poziciji sa skorom 4/7.

U narednom kolu, Bešiktaš će na svom terenu u Istanbulu dočekati Real Madrid, dok će Asvel, takođe u Istanbulu, gostovati Fenerbahčeu.