Košarkaši Bešiktaša pobedili su na gostujućem terenu u Lionu Asvel 95:91 (25:28, 18:24, 22:16, 30:23), u 11. kolu Evrolige.
EVROLIGA
ALIMPIJEVIĆ SLAVIO PREOKRETOM U FINIŠU: Košarkaši Bešiktaša pobedili Asvel u Evroligi
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Bešiktaš su predvodili Skoti Vilbekin sa 16, Vejnien Gebrijel i Dejvid Dedžulijus sa po 15, Loni Voker sa 13 i Eugen Omaruji sa 10 poena.
Kod Asvela bolji od ostalih bio je Tremont Voters sa 26 poena.
Bešiktaš je na 13. mestu sa pet pobeda i šest poraza, a Asvel je na 15. poziciji sa skorom 4/7.
U narednom kolu, Bešiktaš će na svom terenu u Istanbulu dočekati Real Madrid, dok će Asvel, takođe u Istanbulu, gostovati Fenerbahčeu.
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