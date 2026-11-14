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Košarkaši Panatinaikosa pretrpeli su poraz na svom terenu od Barselone rezultatom 76:74 u okviru 11. kola Evrolige, a trener atinskog tima Željko Obradović jasno je označio tri stvari koje njegova ekipa mora da popravi u budućnosti.

Strateg Panatinaikosa istakao je nakon meča šta je presudilo u neizvesnoj završnici:

„Moramo da budemo koncentrisani 40 minuta. Moramo da znamo kako da igramo kada vodimo, bilo to sa četiri ili šest poena razlike, nismo igrali na isti način kad povedemo kao pre. To nam je najveći problem u igri. Npr, u prvom poluvremenu smo primili dve trojke kad smo imali male faulove“, rekao je Obradović i dodao:

„Druga stvar su izgubljene lopte - u prvom poluvremenu sedam, dok smo u našoj najboljoj četvrtini, trećoj, izgubili samo jednu. U poslednjoj četvrtini tri izgubljene, ali tu je odbrana bila najveći problem. Treće... Oni su odigrali pametno u poslednjoj četvrtini, pa nijednom nismo bili na penalima, ali opet smo promašili mnogo bacanja (15-24)“.

1/4 Vidi galeriju Željko Obradović na klupi Panatinaikosa Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia, Harris Xanthopoulos/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

Pad u poslednjoj četvrtini i ispuštenih +13

Iako je domaći tim tokom poslednje deonice imao i 13 poena prednosti, usledio je pad koji je Barselona iskoristila za preokret.

„Redom su po četvrtinama davali 17, 15, 11, pa 33 poena. Očigledno je zašto smo izgubili utakmicu. Igrali smo odličnu košarku, ali smo im prelako dali priliku da se vrati. Neke baš loše odbrane, nismo bili agresivni, puštali smo ih da šutiraju“, kaže Obradović i dodaje:

„Barselona je ostala dosledna svom stilu. Pripremili smo utakmicu tako da im ograničimo kreatore Robinsona i Brizuelu. Robinson je dao 24 poena, 17 u poslednjoj četvrtini, to je nešto što nismo uspeli da iskontrolišemo na pravi način do kraja“.

Burna reakcija na tajm-autu

Tokom utakmice Obradović je imao i jedan tajm-aut u kom je žestoko reagovao prema igračima:

„Šta je problem? Oni napadaju loptu! Hoćete li da napravite faul? Dobro! Ne slušate! Zar je toliko teško? Napadnite loptu! Napravite faul!"

To očigledno nije pomoglo, pa je Panatinaikos na kraju doživeo poraz.

U narednoj sedmici Evrolige ekipu Panatinaikosa očekuju gostovanja Virtusu i Žalgirisu, dok Barselona dočekuje Pariz i Crvenu zvezdu.

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