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Košarkaši Barselone priredili su spektakularan preokret na gostovanju Panatinaikosu i slavili rezultatom 76:74 u 11. kolu Evrolige, a apsolutni junak večeri bio je Džastin Robinson.

Amerikanac je u završnici preuzeo odgovornost, ubacio čak 16 poena u poslednjim minutima i praktično sam srušio atinskog velikana kog sa klupe predvodi Željko Obradović.

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Što se samog meča tiče, Panatinaikos je veći deo susreta imao kontrolu nad rezultatom i činilo se da će pred svojim navijačima uspeti da privede utakmicu kraju u svoju korist. Ipak, Barselona nije odustajala, a onda je Robinson u finišu pokazao zbog čega košarka može da bude toliko nepredvidiva.

Najefikasniji na meču bio je upravo Robinson sa 24 poena, a pratio ga je Martin sa 13. Na drugoj strani, Kendrik Nan je ubacio 19 uz šest skokova, a Silvan Francisko 17 poena.

Što se tabele tiče, Barselona je ovom pobedom došla na 8-3, i ima isti skor kao i PAO, Valensija i Olimpijakos u vrhu tabele.

Željko Obradović je nakon meča istakao šta je presudilo u neizvesnoj završnici:

1/4 Vidi galeriju Željko Obradović na klupi Panatinaikosa Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia, Harris Xanthopoulos/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, IPA, Independent Photo Agency / Alamy / Profimedia

„Moramo da budemo koncentrisani 40 minuta. Moramo da znamo kako da igramo kada vodimo, bilo to sa četiri ili šest poena razlike, nismo igrali na isti način kad povedemo kao pre. To nam je najveći problem u igri. Npr, u prvom poluvremenu smo primili dve trojke kad smo imali male faulove“, rekao je Obradović i dodao:

„Druga stvar su izgubljene lopte - u prvom poluvremenu sedam, dok smo u našoj najboljoj četvrtini, trećoj, izgubili samo jednu. U poslednjoj četvrtini tri izgubljene, ali tu je odbrana bila najveći problem. Treće... Oni su odigrali pametno u poslednjoj četvrtini, pa nijednom nismo bili na penalima, ali opet smo promašili mnogo bacanja (15-24)“.

Iako je domaći tim tokom poslednje deonice imao i 13 poena prednosti, usledio je pad koji je Barselona iskoristila za preokret.

„Redom su po četvrtinama davali 17, 15, 11, pa 33 poena. Očigledno je zašto smo izgubili utakmicu. Igrali smo odličnu košarku, ali smo im prelako dali priliku da se vrati. Neke baš loše odbrane, nismo bili agresivni, puštali smo ih da šutiraju“, kaže Obradović i dodaje:

„Barselona je ostala dosledna svom stilu. Pripremili smo utakmicu tako da im ograničimo kreatore Robinsona i Brizuelu. Robinson je dao 24 poena, 17 u poslednjoj četvrtini, to je nešto što nismo uspeli da iskontrolišemo na pravi način do kraja“.

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