Susret je završen rezultatom 91:95...
Evroliga
BREJK ČETE DUŠANA ALIMPIJEVIĆA! Pogledajte kako je Bešiktaš savladao ekipu Asvela u gostima (VIDEO)
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Košarkaši Bešiktaša, koje sa klupe predvodi Dušan Alimpijević, savladali su Asvel rezultatom 95:91 u gostima i na taj način stigli do važnog evroligaškog brejka.
Dušan Alimpijević Bešiktaš Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia
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