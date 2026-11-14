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Košarkaši Bešiktaša, koje sa klupe predvodi Dušan Alimpijević, savladali su Asvel rezultatom 95:91 u gostima i na taj način stigli do važnog evroligaškog brejka.

Dušan Alimpijević Bešiktaš Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, ahmetozkanphotography / Alamy / Profimedia

Ko je propustio ovaj meč - evo najzanimljivijih detalja...

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Dušan Alimpijević psuje na srpskom posle poraza Bešiktaša Izvor: YouTube/Beşiktaş Basketbol