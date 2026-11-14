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Košarkaši Efesa savladali su Virtus rezultatom 103:91 u Evroligi.

Pogledajte najzanimljivije detalje sa ovog meča...

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