NaslovnaSportKošarkaEvroligaEfes - Virtus 103:91 Evroliga najzanimljiviji detaljiEvroligaRUTINSKA POBEDA EFESA! Pogledajte kako je turski tim savladao ekipu Virtusa (VIDEO)Prenosi: Kurir SportSub, 14.11.2026. 9:11hKomentarišiDodajte Kurir u vaš Google izborEfes - Virtus Foto: IMAGO / imago sportfotodienst / ProfimediaSusret je završen rezultatom 103:91...Slušaj vest Košarkaši Efesa savladali su Virtus rezultatom 103:91 u Evroligi. Pogledajte najzanimljivije detalje sa ovog meča... Ne propustiteEvroligaBREJK ČETE DUŠANA ALIMPIJEVIĆA! Pogledajte kako je Bešiktaš savladao ekipu Asvela u gostima (VIDEO)EvroligaŠTA SU IZGUBILI ŽELJKO OBRADOVIĆ I KOŠARKAŠI PANATINAIKOSA! Lud meč i NESTVARAN preokret Barselone - ko je propustio utakmicu, ovo mora da pogleda! (VIDEO)EvroligaŽELJKO OBRADOVIĆ IZGUBIO DOBIJEN MEČ, PA OTVORIO DUŠU! Tokom utakmice BESNEO na svoje igrače, a onda izdvojio TRI STVARI kao najveći problem!EvroligaDOMINACIJA! Valančunas ispisao istoriju Evrolige, pa srušio rekord star 24 godine! BONUS VIDEO: 01:27 Fenerbahče - Partizan, Evroliga Izvor: Kurir