Evroliga
VELIKI PROBLEM ZA BIVŠEG IGRAČA PARTIZANA! Povreda i višenedeljna pauza...
- Bruno Fernando iz Efesa povredio je list na utakmici protiv Virtusa i počeo lečenje.
- Lekarski pregled pokazao je da će bivši košarkaš Partizana biti van terena 3-4 nedelje.
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Košarkaš Efesa Bruno Fernando mora na pauzu zbog povrede lista, saopštio je danas klub iz Istanbula.
"Bruno Fernando, koji je zadobio povredu lista na jučerašnjoj utakmici protiv Virtusa iz Bolonje, počeo je lečenje. Naš lekar, Ugur Diličikik, izjavio je da će na osnovu pregleda igrač biti van terena 3-4 nedelje", stoji u objavi Efesa.
Bruno Fernando Foto: Dusan Milenkovic ©/2025 Dusan Milenkovic/Starsport.rs, Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, Dennis Agyeman / Zuma Press / Profimedia
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Nekadašnji košarkaš Partizana je odigrao svih 11 mečeva za Efes u Evroligi ove sezone. Prosečno je davao 8.2 poena i imao 5.9 skokova.
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