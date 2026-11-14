Srpski košarkaš i član Olimpijakosa Nikola Milutinov propustiće predstojeću utakmicu Evrolige protiv Makabija iz Tel Aviva zbog preloma prsta desne šake, saopštio je grčki klub.
Evroliga
PEH ZA SRPSKOG CENTRA: Milutinov slomio prst, propušta važne utakmice
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Milutinov će zbog "preloma članka kažiprsta" propustiti i predstojeći meč grčkog prvenstva protiv Arisa.
Košarkaši Olimpijakosa će prvo u nedelju, 15. novembra, igrati u Solunu protiv domaćeg Arisa, dok ih samo dva dana kasnije očekuje duel na gostujućem terenu u Limasolu protiv Makabija.
Milutinov je ove sezone, zbog povrede tetive, u Evroligi odigrao samo sedam utakmica za Olimpijakos, na kojima je u proseku beležio 3,4 poena, šest skokova i jednu asistenciju.
Centar Olimpijakosa bi zbog preloma prsta mogao da propusti i predstojeće mečeve reprezentacije Srbije u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo - protiv selekcija Litvanije (26. novembra) i Italije (29. novembra).
(Beta)
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