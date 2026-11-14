Košarkaš Efesa Bruno Fernando mora na pauzu zbog povrede lista, saopštio je u subotu klub iz Istanbula.
MALER
BIVŠI KOŠARKAŠ PARTIZANA MORA NA PAUZU: Efes dobio loše vesti...
Slušaj vest
"Bruno Fernando, koji je zadobio povredu lista na jučerašnjoj utakmici protiv Virtusa iz Bolonje, počeo je lečenje. Naš lekar, Ugur Diličikik, izjavio je da će na osnovu pregleda igrač biti van terena 3-4 nedelje", stoji u objavi Efesa.
Bruno Fernando Foto: Yagiz Gurtug/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball
Vidi galeriju
Nekadašnji košarkaš Partizana je odigrao svih 11 mečeva za Efes u Evroligi ove sezone. Prosečno je davao 8.2 poena i imao 5.9 skokova.
Efes je trenutno 12. tim Evrolige sa skorom 5-6, koliko imaju i Bešiktaš i Pariz ispod njih. Turski klub prethodmih sezona nije bio u vrhu Evrolige, što žele da promene u aktuelnoj kampanji.
Reaguj
Komentariši