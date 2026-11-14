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Barselona je slavila posle velikog preokreta, a najzaslužniji za pobedu katalonskog tima bio je Džastin Robinson.

Američki bek odigrao je sjajnu poslednju četvrtinu, u kojoj je postigao 16 od ukupno 24 poena.

Robinson je bio posebno raspoložen u završnici, pošto je postigao poslednjih 13 poena Barselone, uključujući i odlučujuću trojku na 4,4 sekunde pre kraja utakmice.

Posle meča nije krio zadovoljstvo zbog načina na koji je njegova ekipa stigla do trijumfa.

"Osećam se sjajno. Ovo je ono što ja radim. Ovo je Barselona i zbog ovoga sam ovde. Nastaviću tako", poručio je Robinson u razgovoru sa novinarkom Evrolige Dorom Panteli.

Američki košarkaš imao je i posebnu poruku za navijače Panatinaikosa, koji su tokom utakmice pokušavali da ometaju gostujuće igrače.

"Za to sam stvoren. Sve se uspori za mene. Čujem navijače kako se deru i zvižde. To je trenutak kada je na meni da ih ućutkam i nateram da plaču", rekao je Robinson.