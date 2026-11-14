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Reč je o igraču koji je krajem oktobra stigao u Pirej da pojača konkurenciju na spoljnoj liniji nakon suspenzije Tajlera Dorsija i teške povrede Đana Montera.

1/5 Vidi galeriju Olimpijakos - Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

Iako je u poznatu atinsku luku stigao sa nezanemarljivim NBA stažom, doskorašnji prvotimac Juta Džeza se u najmanju ruku nije snašao u Evropi.

Užasavajući debi u prošlonedeljenom porazu od Crvene zvezde i velika nula u ubedljivoj pobedi protiv Dubaija nalaze se kao svedočanstvo pored imena Končara koji će po svemu sudeći dati putokaz rastanku.

Premda još nije doneo odluku, grčki mediji pišu da Končar nije zadovoljan ni životom u Grčkoj niti ulogom u Olimpijakosu, dok u klubu postiji snažna volja da ga zadrže.

Zanimljivo je da se tajming rastanka poklopio sa istekom suspenzije Dorsija, koji neće konkurusati za tim pre dolaska Real Madrida.

Olimpijakos posle ubedljive pobede nad Dubaijem očekuje sutra nimalo lako gostovanje Arisu u prvenstvu Grčke i izvesno je da u tom meču neće biti Končara u timu.

Kurir sport / Sportske. net