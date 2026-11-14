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Crvena zvezda bi mogla da dobije veliko pojačanje, pošto se Brendon Boston Džunior nalazi na korak od dolaska među crveno-bele, tvrde mediji iz Turske.

Kako prenosi turski novinar Erman Kiličoglu, 24-godišnji bek-krilo nalazi se u završnim pregovorima sa beogradskim klubom, nakon što je propao njegov potencijalni transfer u Bešiktaš.

1/4 Vidi galeriju Brendon Boston Foto: Yagiz Gurtug/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Andreas Papakonstantinou / AFP / Profimedia

Boston iza sebe ima NBA i evroligaško iskustvo. Nastupao je za Los Anđeles Kliperse i Nju Orleans Pelikanse, gde je pružao najbolje partije i beležio prosečno 10,7 poena po utakmici. Prošle sezone nosio je dres Fenerbahčea.

Bešiktaš je takođe bio zainteresovan za njegove usluge, ali je zapelo oko finansijskih uslova. Navodno je turski klub želeo da Amerikanac smanji godišnje zahteve sa milion na oko 500.000 evra.

Sada bi Crvena zvezda mogla da iskoristi situaciju i dovede igrača koji bi predstavljao značajno pojačanje za nastavak sezone. Ipak, za sada se radi o medijskim navodima, a zvanične potvrde transfera nema.

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