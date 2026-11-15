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Kris Silva je na subotnjem meču protiv Zadra odigrao prve minute kao igrač Partizana, upisavši učinak od četiri poena i pet skokova. Ovim nastupom započeo je novu etapu u karijeri, a put košarkaša iz Gabona od domovine do Beograda, preko Sjedinjenih Američkih Država i NBA lige, obeležen je nesvakidašnjom životnom pričom i gestom Majami Hita koji nikada neće zaboraviti.

Odlazak u nepoznato sa 16 godina

Njegova košarkaška priča počela je u rodnom Gabonu, koji je napustio kao šesnaestogodišnjak rešen da ostvari san i zaigra u NBA ligi. Otišao je u Ameriku, odvojen od roditelja, braće i sestara, zakoračivši u potpuno novu sredinu čiji jezik u tom trenutku uopšte nije govorio.

Košarkaški razvoj ga je kasnije vodio preko Univerziteta Južna Karolina sve do najkvalitetnije lige na svetu. Šansu je dobio u dresu Majami Hita, za koji je nastupao na osnovu dvosmernog ugovora. Međutim, sportski uspesi na terenu nisu mogli da ublaže ono što mu je najviše falilo - blizinu porodice.

1/6 Vidi galeriju Kris Silva novi igrač Partizana Foto: Yasar Aykac / Alamy / Profimedia, Gokhan Taner/PS Images / imago sportfotodienst / Profimedia, POOL / Getty images / Profimedia

Susret posle tri godine i više od 10.000 kilometara

U tom periodu majku nije video pune tri godine. Kada su čelnici kluba iz Majamija shvatili koliko mu teško pada odvojenost od najbližih, odlučili su da organizuju iznenađenje za pamćenje.

Uz podršku komesara NBA lige Adama Silvera i organizacije NBA Afrika, njegova majka je iz Gabona prešla put duži od 10.000 kilometara kako bi ponovo zagrlila sina. Sve se odigralo tokom jednog treninga Hita, gde Silva prilikom susreta nije uspeo da sakrije emocije i suze.

„Kada mi postane teško, najčešće razmišljam o porodici. To mi daje snagu da nastavim“, izjavio je tada Silva.

Sledi izazov u Evroligi

Pred Silvom je sada dokazivanje u dresu Partizana, gde će nastojati da se nametne i ostavi dublji trag. Narednu priliku za to imaće već u utorak, kada crno-beli u Beogradu dočekuju Valensiju u okviru 12. kola Evrolige.

U nastavku pogledajte kako je izgledao emotivni susret Silve i njegove majke:

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