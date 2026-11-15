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Svetislav Pešić, trofejni stručnjak i bivši selektor Srbije, dotakao se trenutnih igara Partizana i Crvene zvezde u Evroligi.

Pešić je rekao da mu se trenutno više dopada Partizan, a tokom gostovanja u emisiji "Kida Show" otkrio je i zašto.

Svetislav Pešić Foto: @starsport, KSS

 "Navaro i Penjaroja su vrhunski treneri, među boljima su u Evropi. Dolaze iz škole košarke koja ima svoja pravila, kontinuitet i sportske rezultate. Više poznajem Đoana, on je bio igrač kad sam bio trener u Španiji. Partizan mi se više sviđa, postoji staro pravilo kod nas – pogledaj kako ekipa igra odbranu i biće ti jasno kakav je trener. Nemaju izražen napadački talenat, ali Đoan izvlači maksimum iz ekipe sa svim povredama. Napravio je odbranu koja ih drži tamo gde treba da se nalaze, ali verujem da će ići dalje. Zvezda ima ogroman potencijal, pre svega u napadu, možda su i jedni od najboljih u Evropi. Da bi ostvarili ciljeve, moraju da poprave odbranu – onda napadačka kreativnost i individualni kvalitet mogu da im donesu dobre rezultate“

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Grobari na meču Partizan - Panatinaikos Izvor: Kurir