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Real Madrid je, uprkos kadrovskim problemima, ubedljivo savladao Crvenu zvezdu u 11. kolu Evrolige, a nakon tog susreta napravio je i promenu u igračkom kadru - vratio je Elija Endiaja sa pozajmice iz Huventuda.

Španski reprezentativac se letos vratio iz NBA lige u Madrid, ali je odmah prosleđen u Badalonu, gde je za Huventud odigrao 13 utakmica u svim takmičenjima, uz prosek od 7,6 poena i 3,8 skokova.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Madrida Foto: LOF Agency, Agencia LOF / Alamy / Profimedia, Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia, Irina R Hipolito/AFP7 / Shutterstock Editorial / Profimedia

Najbolju partiju pružio je protiv Barselone, kojoj je u prvenstvenom duelu ubacio 17 poena.

Endiaj će pojačati konkurenciju u unutrašnjoj liniji Reala, koji zbog povreda trenutno ne može da računa na Mikaela Jantunena i Gabrijela Deka, dok je probleme imao i Čuma Okeke.

Njegovim povratkom otvorilo se mesto u sastavu Huventuda, a kao jedno od mogućih rešenja ranije se pominjao Džabari Parker, koji se rastao sa Partizanom.

Amerikanac bi tako mogao da se vrati u Badalonu, gde bi dobio priliku da nastavi karijeru nakon turbulentnog perioda u crno-belom dresu.

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