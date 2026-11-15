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Košarkaš PartizanaDerik Vilisa, nakon zvaničnog debija u crno-belom dresu protiv Olimpije Milano, na startu Evrolige 25. septembra - više se nije vraćao na parket.

Razlog je naravno, povreda, koju je zadobio protiv italijanskog tima.

1/16 Vidi galeriju Partizan - Olimpija Milano, Evroliga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026

I pored brojnih najava da će se Vilis brzo vratiti na teren, prošlo je gotovo dva meseca od kako je poslednji put zaigrao u dresu "parnog valjka".

To je bila tema o kojoj je govorio Nikola Otašević u podkastu "Dva i po košarkaša". Tom prilikom nekadašnji plej je rekao:

- Šta je sa Vilisom? Dosad bi mu nova noga izrasla - rekao je Otašević.

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