Povreda Derika Vilisa i dalje mu onemogućava igru za Partizan. Nikola Otašević komentariše: "Dosad bi mu nova noga izrasla".
imao je šta da poruči
MISTERIJA - POVREDA DERIKA VILISA: "Dosad bi mu nova noga izrasla"! Evo kada je poslednji put bio na terenu...
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Košarkaš PartizanaDerik Vilisa, nakon zvaničnog debija u crno-belom dresu protiv Olimpije Milano, na startu Evrolige 25. septembra - više se nije vraćao na parket.
Razlog je naravno, povreda, koju je zadobio protiv italijanskog tima.
Partizan - Olimpija Milano, Evroliga Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Pedja Milosavljevic/STARSPORT © 2026
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I pored brojnih najava da će se Vilis brzo vratiti na teren, prošlo je gotovo dva meseca od kako je poslednji put zaigrao u dresu "parnog valjka".
To je bila tema o kojoj je govorio Nikola Otašević u podkastu "Dva i po košarkaša". Tom prilikom nekadašnji plej je rekao:
- Šta je sa Vilisom? Dosad bi mu nova noga izrasla - rekao je Otašević.
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