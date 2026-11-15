VALENSIJA STIŽE U BEOGRAD U STRAŠNOJ FORMI: Bruks zatrpao koš Korunje, Splišani vezali petu pobedu!
Valensija u Beograd stiže u sjajnom raspoloženju, pošto je ostvarila čak devet pobeda u poslednjih deset utakmica u svim takmičenjima. Ekipa Ćavija Alberta je u poslednjem susretu pred gostovanje Partizanu savladala Korunju rezultatom 111:97 i tako vezala peti trijumf u španskom prvenstvu.
Glavnu ulogu u novom slavlju imao je Armoni Bruks, koji je već do poluvremena ubacio 21 poen uz pet pogođenih trojki. Posebno je dominirao u drugoj četvrtini, kada je postigao 15 poena i pogodio četiri od pet šuteva van linije 6,75 metara. Uspeo je čak i da blokira pokušaj zakucavanja Džordža Kondita.
Valensija je upravo u toj deonici napravila veliku razliku, postigla čak 36 poena i na odmor otišla sa ubedljivih 63:48.
Korunja je pokušala da se vrati u završnici i na sedam i po minuta pre kraja smanjila zaostatak na 11 poena, ali je tada odgovornost preuzeo Ti Džej Šorts. Organizovao je napade i pomogao ekipi da bez većih problema privede utakmicu kraju.
Bruks je susret završio sa 25 poena, Šorts je dodao 15, a Mo Gej 13.
Valensija trenutno zauzima drugo mesto u španskom prvenstvu sa skorom 6-2, dok je na čelu Evrolige sa učinkom 8-3. Devet pobeda u poslednjih deset utakmica predstavlja treći najbolji niz u istoriji kluba.
Partizan tako dočekuje izuzetno raspoloženog rivala, koji u Beograd dolazi sa mnogo samopouzdanja i odličnom formom.
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