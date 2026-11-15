Slušaj vest

Valensija u Beograd stiže u sjajnom raspoloženju, pošto je ostvarila čak devet pobeda u poslednjih deset utakmica u svim takmičenjima. Ekipa Ćavija Alberta je u poslednjem susretu pred gostovanje Partizanu savladala Korunju rezultatom 111:97 i tako vezala peti trijumf u španskom prvenstvu.

Glavnu ulogu u novom slavlju imao je Armoni Bruks, koji je već do poluvremena ubacio 21 poen uz pet pogođenih trojki. Posebno je dominirao u drugoj četvrtini, kada je postigao 15 poena i pogodio četiri od pet šuteva van linije 6,75 metara. Uspeo je čak i da blokira pokušaj zakucavanja Džordža Kondita.

1/15 Vidi galeriju KK Partizan - KK Crvena zvezda, Evroliga 22.10.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Valensija je upravo u toj deonici napravila veliku razliku, postigla čak 36 poena i na odmor otišla sa ubedljivih 63:48.

Korunja je pokušala da se vrati u završnici i na sedam i po minuta pre kraja smanjila zaostatak na 11 poena, ali je tada odgovornost preuzeo Ti Džej Šorts. Organizovao je napade i pomogao ekipi da bez većih problema privede utakmicu kraju.

Bruks je susret završio sa 25 poena, Šorts je dodao 15, a Mo Gej 13.

Valensija trenutno zauzima drugo mesto u španskom prvenstvu sa skorom 6-2, dok je na čelu Evrolige sa učinkom 8-3. Devet pobeda u poslednjih deset utakmica predstavlja treći najbolji niz u istoriji kluba.

Partizan tako dočekuje izuzetno raspoloženog rivala, koji u Beograd dolazi sa mnogo samopouzdanja i odličnom formom.

BONUS VIDEO: