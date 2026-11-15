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Partizan je pobedom nad Baskonijom stigao do drugog uzastopnog trijumfa u Evroligi i ponovo se vratio na pozitivan učinak od šest pobeda i pet poraza, a nekadašnji košarkaš crno-belih Milutin Aleksić posebno je govorio o promenama koje je u ekipu uneo Đoan Penjaroja.

Aleksić je pohvalio disciplinu, organizaciju i napredak ekipe, ali se osvrnuo i na pojedinačne učinke košarkaša. Posebno je zanimljiv njegov komentar o Antoniju Rivsu, od kojeg se očekuje mnogo više u nastavku sezone.

1/8 Vidi galeriju Antonio Rivs Foto: Israel Anta / Zuma Press / Profimedia, Daniel Bartel / Getty images / Profimedia

- Rivs polako pokazuje neke probleme sa šutom, Frenks je dobro odigrao, ali mi se čini da su radili koliko treba - istakao je Aleksić u emisiji "Sportuna" na UNA televiziji.

Američki bek još uvek traži kontinuitet u crno-belom dresu, a šut, koji bi trebalo da bude jedno od njegovih najjačih oružja, za sada ne dolazi uvek do izražaja. Njegove partije biće pod posebnom pažnjom u narednom periodu, posebno jer Partizanu treba što više raspoloženih napadačkih opcija za nastavak evroligaške sezone.

S druge strane, Aleksić je pohvalio Roberta Frenksa, dok je posebno izdvojio Alesandra Pajuolu, za kojeg smatra da uživa u radu u Partizanu i igra bez opterećenja.

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