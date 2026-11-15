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Naredni rival Crvene zvezde u Evroligi, Olimpija iz Milana, savladala je Udine na gostujućem terenu rezultatom 83:70 u okviru osmog kola italijanske Serije A.

Milanezi nastavljaju da igraju po principu toplo-hladno, pa utehu za promenljive rezultate u Evroligi pronalaze u domaćem prvenstvu. Tako su i ovog puta uspeli da upišu pobedu, i to pred veoma važan duel sa Crvenom zvezdom, koji je na programu u utorak u Milanu.

1/5 Vidi galeriju Crvena zvezda - Cedevita Olimpija, ABA liga Foto: Djordje Kostic

Utakmica protiv Udina donela je dosta oscilacija i promena vođstva, ali je Olimpija pitanje pobednika rešila u poslednjoj četvrtini. Gosti su završnih deset minuta dobili sa 24:12 i tako slomili otpor domaćina.

Najefikasniji u pobedničkom timu bili su Tompson i Rajt sa po 13 poena, dok je Kol dodao 12. Srpski reprezentativac Marko Gudurić završio je susret sa 11 poena, dva skoka i dve asistencije.

Na drugoj strani najviše se istakao Betl sa 16 poena.

Olimpija tako sa pobedom dočekuje Crvenu zvezdu, koju u Milanu očekuje novi ozbiljan evroligaški izazov.

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