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Košarkaš Crvene zvezde David Kremer završio je u bolnici posle meča sa Cedevita Olimpijom.

Crvena zvezda je savladala slovenački tim sa 94:83 u 8. kolu ABA lige, ali je posle utakmice trener Ibon Navaro saopštio užasnu vest.

Crvena zvezda - Cedevita Olimpija, ABA liga Foto: Djordje Kostic

„Slomio je nos. U bolnici je“, potvrdio je trener crveno-belih.

Kremer se tokom utakmice sudario sa saigračem Kristijanom Kolokom.

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