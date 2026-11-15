Trener Ibon Navaro potvrdio da je Kremeru slomljen nos
Evroliga
KOŠARKAŠ CRVENE ZVEZDE ZAVRŠIO U BOLNICI: Užasne vesti za crveno-bele posle duela sa Olimpijom
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Košarkaš Crvene zvezde David Kremer završio je u bolnici posle meča sa Cedevita Olimpijom.
Crvena zvezda je savladala slovenački tim sa 94:83 u 8. kolu ABA lige, ali je posle utakmice trener Ibon Navaro saopštio užasnu vest.
Crvena zvezda - Cedevita Olimpija, ABA liga Foto: Djordje Kostic
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„Slomio je nos. U bolnici je“, potvrdio je trener crveno-belih.
Kremer se tokom utakmice sudario sa saigračem Kristijanom Kolokom.
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