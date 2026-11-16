"Brzom intervencijom lekarskog tima kluba, Kremeru je odmah u nedelju uveče učinjena repozicija (vraćanje) nosne kosti, a dodatni snimak nakon intervencije pokazao je urednu poziciju fragmenata. To praktično znači da će David Kremer moći sa maskom da se odmah priključi treninzima prvog tima i bude u konkurenciji za predstojeće utakmice. Odluku o njegovom nastupu doneće trener Ibon Navaro", navode crveno-beli.