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Košarkaš Crvene Zvezde David Kremer zadobio je prelom nosne kosti sa dislokacijom tokom utakmice ABA lige sa Cedevita Olimpijom, saopšteno je večeras iz kluba.

Crvena zvezda - Cedevita Olimpija, ABA liga Foto: Djordje Kostic

 "Brzom intervencijom lekarskog tima kluba, Kremeru je odmah u nedelju uveče učinjena repozicija (vraćanje) nosne kosti, a dodatni snimak nakon intervencije pokazao je urednu poziciju fragmenata. To praktično znači da će David Kremer moći sa maskom da se odmah priključi treninzima prvog tima i bude u konkurenciji za predstojeće utakmice. Odluku o njegovom nastupu doneće trener Ibon Navaro", navode crveno-beli.

Košarkaši Crvene zvezde nakon treninga u ponedeljak putuju u Milano gde ih u utorak očekuje meč sa Armanijem u Evroligi, a potom gostuju Barseloni.

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