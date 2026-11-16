Košarkaš Zvezde David Kremer polomio nosnu kost, sa maskom se vraća na teren
Evroliga
PONOĆNO SAOPŠTENJE CRVENE ZVEZDE: Klub se oglasio o stanju povređenog Davida Kremera
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Košarkaš Crvene Zvezde David Kremer zadobio je prelom nosne kosti sa dislokacijom tokom utakmice ABA lige sa Cedevita Olimpijom, saopšteno je večeras iz kluba.
Crvena zvezda - Cedevita Olimpija, ABA liga Foto: Djordje Kostic
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"Brzom intervencijom lekarskog tima kluba, Kremeru je odmah u nedelju uveče učinjena repozicija (vraćanje) nosne kosti, a dodatni snimak nakon intervencije pokazao je urednu poziciju fragmenata. To praktično znači da će David Kremer moći sa maskom da se odmah priključi treninzima prvog tima i bude u konkurenciji za predstojeće utakmice. Odluku o njegovom nastupu doneće trener Ibon Navaro", navode crveno-beli.
Košarkaši Crvene zvezde nakon treninga u ponedeljak putuju u Milano gde ih u utorak očekuje meč sa Armanijem u Evroligi, a potom gostuju Barseloni.
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