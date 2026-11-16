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Prethodnih meseci kroz javnost je provejavala informacija da bi Crvena zvezda i Partizan morali da izdvoje po 50.000.000 evra kako bi stekli status franšize u Evroligi.

Međutim, izvršni direktor lige Ćus Bueno otkriva da status franšize u Evroligi košta između 80 i 85 miliona evra.

1/4 Vidi galeriju Ćus Mateo, direktor Evrolige Foto: Printskrin

Bueno je u intervjuu za Eurohoops bez ikakvih okolišanja odgovorio na pitanje, koliko klubovi moraju da plate kako bi postali suvlasnici.

"Reći ću samo to da morate da opravdate investiciju i da dokažete njenu isplativost. Naše cifre su veoma jasne. Ova kompanija vredi 1,5 milijardi. Vrednost akcija klubova je između 80 i 85 miliona. Dakle, ako hoćete da postanete franšiza, morate da platite između 80 i 85 miliona evra. Veoma je prosto", poručio je Bueno.

Po svemu sudeći, srpski večiti rivali neće biti među šest klubova koji će u skorije vreme dobiti status franšiza. Umesto toga, dobiće trogodišnje licence, a sa njima bi 2030. godine prilikom narednog proširenja mogli da dobiju povlašćen status.

"Sve informacije koje su procurile u javnost, kao i imena klubova, manje-više su tačni. Obavili smo detaljnu analizu i znamo koji timovi već sada mogu da budu spremni, odnosno koji ispunjavaju uslove na sportskom, finansijskom i organizacionom planu, kada je reč o dvoranama i mnogim drugim stvarima. a početak, želim da kažem da mi se svih 15 klubova dopada. Nažalost, neće svi moći da budu deo takmičenja. Ipak, u Evroligi želimo da pomognemo svima kako bi u nekom trenutku, na ovaj ili onaj način, mogli da postanu deo projekta. Želimo da budemo otvoreni za sve i da okupimo čitavu košarkašku zajednicu. Ako govorimo o šest klubova koji se pominju, u redu, kako možemo da pomognemo ostalima? A ako neko od tih šest ne bude deo projekta, kako možemo da pomognemo i njemu? To je ideja".

Bilo je priča i oko finansijskog stanja nekih od klubova.

"Na primer, ima timova koji nisu spremni danas jer se promenila vlast, a oni su se oslanjali na taj novac. To stvara veoma nesigurnu situaciju, pa može li da se plati... Ali oni su važni za nas, pa gledamo kako mogu da prođu kroz taj put. Možda sada nije pravi trenutak da postanu franšize, ali kažemo im: ‘Ne brinite, pomoći ćemo vam, ostanite uz nas i pričaćemo kada budete spremni".