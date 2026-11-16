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Crvena zvezda i Armani Milano ponovo će ukrstiti koplja u Evroligi, a istorija njihovih međusobnih duela pokazuje da nas očekuje još jedan zanimljiv okršaj! Ova dva rivala već godinama igraju u neobičnim serijama - kada jedan tim pronađe recept za pobede, drugi često dugo čeka priliku za revanš.

Od 2000. godine Zvezda i Milano sastali su se čak 17 puta, a italijanski klub ima minimalnu prednost. Armani je slavio devet puta, dok su crveno-beli upisali osam pobeda. Ipak, posebno je zanimljivo kako su se ti trijumfi nizali.

Šest pobeda Zvezde, pa šest trijumfa Milana!

Najpre je Crvena zvezda uspela da veže čak šest uzastopnih pobeda protiv italijanskog rivala. Međutim, Milano je potom uzvratio istom merom i vezao šest trijumfa, čime je potpuno preokrenuo odnos snaga u ovom rivalstvu.

Usledila je još jedna pobeda crveno-belih, ali su Italijani ponovo preuzeli inicijativu i slavili na naredna tri susreta zaredom.

Poslednji međusobni duel, ipak, pripao je beogradskom timu. Zvezda je na gostovanju u Milanu slavila rezultatom 104:96 i tako prekinula neprijatnu seriju od tri uzastopna poraza.

Preokret za pamćenje u Milanu

Taj trijumf posebno dobija na značaju kada se pogleda kako je ostvaren. Zvezda je posle 30 minuta košarke bila u velikom zaostatku – gubila je čak 12 poena razlike i delovalo je da će Milano nastaviti pobednički niz.

A onda je usledila neverovatna poslednja četvrtina!

Crveno-beli su potpuno nadigrali domaćina i dobili poslednju deonicu rezultatom 34:14. Džordan Nvоrа i Džered Batler predvodili su veliki nalet beogradskog tima, koji je za samo deset minuta preokrenuo utakmicu i stigao do izuzetno važne pobede.

1/11 Vidi galeriju Milano - KK Crvena zvezda (22. kolo Evrolige) Foto: Profimedia

Milano u krizi, Zvezda juri vrh Evrolige

Uoči novog susreta situacija na tabeli znatno je povoljnija za Crvenu zvezdu. Beogradski tim ima učinak od sedam pobeda i četiri poraza i nalazi se u grupi ekipa koje se bore za direktan plasman u plej-of.

Milano je, s druge strane, u veoma teškoj poziciji. Italijani su nakon 11 odigranih utakmica imali samo jednu pobedu i čak deset poraza, što ih je svrstalo među najveća razočaranja dosadašnjeg dela takmičenja.

U međuvremenu je došlo i do promene na klupi italijanskog tima - Đuzepe Poeta napustio je mesto trenera, a nasledio ga je Luka Banki.

Zvezda će tako imati priliku da nastavi pozitivan niz protiv Milana i dodatno popravi svoj položaj na tabeli. Ipak, istorija njihovih duela upozorava da se protiv ovog rivala nikada ne sme unapred upisati pobeda.