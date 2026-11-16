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Crno-beli su na najbolji način iskoristili prednost domaćeg terena u prethodna dva kola, upisavši pobede protiv Makabija i Baskonije. Ipak, predstojeći duel donosi znatno ozbiljniji ispit, s obzirom na to da španski predstavnik u Beograd dolazi kao tim sa deobe liderske pozicije u elitnom takmičenju.

Da je reč o vrhunskom izazovu potvrdio je i trener Partizana Đoan Penjaroja, ocenivši da je njegov tim igra protiv najtežeg rivala u ovom trenutku:

- Imali smo tešku nedelju, ali jedino što nas interesuje je naredni protivnik. Valensija je veoma dobar tim, sa dobrim igračima i dobrim trenerom. Brz napad sa mnogo skokova. Moramo da se fokusiramo samo na ovu utakmicu.

Partizan - Makabi, Evroliga 6.11.2026 Foto: Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Trener Partizana je otkrio ko sutra neće igrati.

- Na poslednjoj utakmici nismo mogli da računamo na sedam igrača. Za sutrašnju utakmicu videćemo. Jasno je da ćemo igrati bez Kevarijusa i Itana.

Tu su i lepe vesti...

- Vraća se Karlik Džons, Luka Vildoza, Lamar Stivens. Izgubio je dosta energije, ali se nadam da će se bolje osećati nego danas.

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Đoan Penjaroja besan na Lamara Stivensa Izvor: Arena 1 Premium