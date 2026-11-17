Utakmica 12. kola najelitnijeg evropskog klupskog takmičenja na programu je u utorak, 17. novembra od 20.45 časova u Beogradskoj areni.
Evroliga
CRNO-BELI VEČERAS DOČEKUJU LIDERA EVROLIGE! Evo gde možete da gledate utakmicu Partizan - Valensija!
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Crno-bele ove nedelje očekuje novo duplo kolo u kojem će, prvo, večeas dočekati trenutno jednog od lidera Evrolige, ekipu Valensije, a zatim, tri dana kasnije ugostiti Bešiktaš u hali „Aleksandar Nikolić”.
Košarkaši Partizana su u dosadašnjem delu takmičenja zabeležili 6 pobeda i 5 poraza, dok je Valensija trenutno na skoru 8-3.
KK Partizan - Kluž Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©
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U prethodnom kolu Evrolige, Parni valjak je pobedio Baskoniju na domaćem terenu sa 80:66, a Valensija je savladala Bajern rezultatom 102:87.
Direktan televizijski prenos ove utakmice obezbeđen je na kanalu TV Arena sport Premium 1, dok tekstualni prenos meča možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurir.rs.
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