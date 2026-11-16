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Centar Partizana Tonje Džekiri izjavio je da on i njegovi saigrači poštuju ekipu Valensiju, kao i da smatra da je za pobedu u predstojećem duelu potrebno da crno-beli dobro čuvaju šutere španskog tima.

"Svakako, imamo poštovanje prema njima, ali oni dolaze kod nas da igraju protiv nas. Mi smo veoma zadovoljni svojom trenutnom formom i verujemo u sebe. Mislim da će ovo biti utakmica sa mnogo trčanja i brzim ritmom, jer oni igraju veoma brzo. Moramo da odgovorimo na njihovu igru i pokušamo da pronađemo rešenje za njihove šutere", rekao je Džekiri.

Džekiri je naveo i da smatra da je u meču protiv Valensije ključno da njegova ekipa kontroliše defanzivni skok.

"Oni igraju veoma brzo i nakon promašaja često dolaze do ofanzivnih skokova. U proseku imaju oko 10 ili 11 takvih skokova po utakmici, tako da moramo da pokušamo da im to onemogućimo. Mislim da njihov napad postaje malo manje opasan kada im ne dozvolimo da dođu do drugih prilika za šut. Takođe, moramo i mi da trčimo i pokušamo da nametnemo takav ritam. To je naš plan za ovu utakmicu", kazao je Nigerijac.

1/4 Vidi galeriju Tonje Džekiri Foto: Javier Borrego / Shutterstock Editorial / Profimedia, Alexei Danichev / Sputnik / Profimedia

Centar Partizana stavio je poseban naglasak na plejmejkera Valensije Ti Džeja Šortsa.

"Posebno moramo da zaustavimo Šortsov šut. On igra neverovatno brzo, pa moramo da pronađemo način da ga zaustavimo. Nizak je, izuzetno eksplozivan i sjajno razigrava ostale igrače. U prethodnoj utakmici je imao 10 asistencija, tako da moramo da ga kontrolišemo", izjavio je Džekiri.