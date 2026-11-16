“Teško je isto kao i protiv bilo koje druge ekipe. Mislim da je Milano klub koji je stvoren ne samo da igra u plej-ofu, već da bude i na nekom višem nivou. Međutim, ponekad određene okolnosti, problemi i povrede mogu da dovedu do lošeg početka sezone. Morali su da promene trenera. Kada dođe do promene, prva stvar koja se dešava jeste da igrači praktično kreću od nule, kada su u pitanju minutaža i uloge u timu. Zato možete da vidite mnogo više energije i agresivnosti u njihovoj odbrani. To se uvek dešava kada ekipa promeni trenera. Nisu mnogo promenili svoju igru u napadu. Pokušavaju da budu agresivniji. Na poslednje dve utakmice dosuđena su im ukupno 42 faula u određenim situacijama, dok im je prosek oko 11, 12 ili 13. To je ponekad povezano sa agresivnošću koju pokušavaju da uvedu u svoju igru. Imaju ekipu sa mnogo iskusnih i talentovanih igrača. Tu su i igrači koji donose energiju i igraju veoma dobru odbranu. Imaju dobre atlete. Sećam se naše utakmice protiv njih u predsezoni, kada nam je Mozes Rajt pravio ogromne probleme“, rekao je Navaro.