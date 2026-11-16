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Dolazak Krisa Silve u Partizan povukao je za sobom i jednu važnu kadrovsku odluku, pošto je zbog ograničenog broja mesta za registraciju igrača u Evroligi neko morao da ostane van sastava za nastavak takmičenja.

Kako prenosi "Meridian sport", crno-beli su odlučili da povuku registraciju Žofrija Lovernja, koji tako više neće biti u konkurenciji za utakmice elitnog evropskog takmičenja.

1/8 Vidi galeriju Foto galerija Žofri Lovernja Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com, Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto, PILLAUD / Sipa Press / Profimedia

Ipak, ovo ne znači i rastanak Partizana sa francuskim centrom. Lovernj će ostati u klubu i biće na raspolaganju stručnom štabu za obaveze u ABA ligi, kao i za završnicu domaćih takmičenja, uključujući Kup Radivoja Koraća i Košarkašku ligu Srbije.

Ovakva odluka ujedno je razjasnila i situaciju na centarskim pozicijama kada je reč o Evroligi. Trener Đoan Penjaroja će u nastavku sezone pod košem moći da računa na novajliju Krisa Silvu, Tonjea Džekirija i Kevarijusa Hejsa.

Tako će Partizan sa pomenutim trojcem pokušati da odgovori izazovima u najjačem evropskom takmičenju, dok će Lovernj svoje mesto tražiti kroz nastupe na regionalnoj i domaćoj sceni.

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