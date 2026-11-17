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Košarkaši Crvene zvezde od 20.30 časova gostuju ekipi Olimpije iz Milana u okviru 12. kola Evrolige, u utakmici koja bi mogla da ima veliki značaj za nastavak evropske sezone crveno-belih.

Izabranici Ibona Navara nastavljaju borbu u elitnom takmičenju, a posle zahtevnog rasporeda i niza izazova, pred njima je još jedno teško gostovanje.

1/9 Vidi galeriju Crvena zvezda - Pariz, Evroliga Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Milano je ekipa koja na svom parketu tradicionalno predstavlja nezgodnog protivnika, pa će Zvezda morati da odigra veoma disciplinovano ukoliko želi da se iz Italije vrati sa vrednim bodovima.

Zvezda će, sa druge strane, pokušati da nametne svoj ritam, iskoristi kvalitet u spoljnoj liniji i kroz čvrstu odbranu dođe do prilike da upiše novi trijumf na gostujućem terenu.

Utakmica Olimpija Milano - Crvena zvezda igra se u utorak od 20.30 časova, uz direktan prenos na "TV Arena Sport Premium 1 kanalu".

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