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Američki košarkaš Džon Končar nije više igrač Olimpijakosa, saopštio je danas grčki klub.

U saopštenju se navodi da je ugovor raskinut na zahtev američkog košarkaša.

1/5 Vidi galeriju Olimpijakos - Crvena zvezda Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT/Pedja Milosavljevic/STARSPORT

"Želim iskreno da zahvalim Olimpijakosu što mi je pružio priliku da budem deo tako velikog kluba, kao i na tome što su u potpunosti ispoštovali moju želju da odem", izjavio je Končar u saopštenju, koje je objavljeno na zvaničnom sajtu Olimpijakosa.

"Od prvog do poslednjeg trenutka osecao sam podršku i uvažavanje svih u klubu. Nažalost, iz ličnih razloga nisam u mogućnosti da nastavim svoj boravak ovde. Odluka nije bila laka, ali u ovom trenutku, to je nešto što moram da učinim. Želim da zahvalim upravi, trenerima, saigračima i navijačima Olimpijakosa. Želim timu mnogo uspeha i sve najbolje u nastavku sezone", dodao je američki košarkaš.

Končar, Amerikanac srpskog porekla, (30) je u Olimpijakos stigao 22. oktobra, a sa grčkim klubom je tada potpisao dvogodišnji ugovor. Za Olimpijakos je odigrao 34 minuta na dva meča u Evroligi. On je u NBA ligi igrao za Jutu i Memfis.