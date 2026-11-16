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Košarkaši Crvene zvezdeDavid Kramer i Nik Vajler-Beb neće se priključiti reprezentaciji Nemačke tokom novembarskog okupljanja, pošto ih selektor Aleks Mumbru nije uvrstio na spisak od 16 igrača za predstojeće kvalifikacione utakmice za Svetsko prvenstvo 2027. godine.

Aktuelni svetski i evropski šampion pripreme će započeti 23. novembra u Frankfurtu, a očekuju ga dva važna duela. Nemci će 27. novembra gostovati Letoniji u Rigi, dok će tri dana kasnije na domaćem terenu dočekati Poljsku. Za plasman na Mundobasket u Kataru potrebna im je još jedna pobeda.

Crvena zvezda - Pariz, Evroliga Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT © 2026/Luka Milosavljevic/STARSPORT ©

Mumbru je na spisak uvrstio trojicu košarkaša Bajerna - Andreasa Obsta, Oskara da Silvu i Justusa Holaca, dok će berlinska Alba imati takođe tri predstavnika.

Zanimljivo je da se među pozvanima nalaze i igrači koji nastupaju u Španiji, Italiji i Litvaniji, ali na spisku nema dvojice Zvezdinih košarkaša.

Tako Kramer i Vajler-Beb neće imati reprezentativne obaveze tokom novembarskog prozora, što im ostavlja prostor za rad u klubu tokom pauze u Evroligi.

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Košarkaška reprezentacija Srbije na gostovanju Italiji Izvor: Kurir