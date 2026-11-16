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Košarkaš Crvene zvezdeDžered Batler oglasio se pred gostovanje Olimpiji iz Milana u 12. kolu Evrolige, a tom prilikom osvrnuo se i na neprijatan incident iz Madrida, kada je navijačima pokazao srednji prst.

Amerikanac nije uspeo da sakrije frustraciju tokom utakmice, ali je pred novi evropski izazov priznao da je pogrešio i uputio izvinjenje, posebno najmlađim navijačima koji ga vide kao uzor:

Džered Batler Foto: Srdjan Stevanovic/Euroleague Basketball, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

- To je definitivno bio trenutak frustracije. Gubili smo, ja nisam igrao dobro, a neki navijači su izgovorili zaista ružne stvari. Nažalost, reagovao sam na pogrešan način. Mislim da taj postupak ne odražava ono kakav sam ja zaista kao osoba. Iskreno, želim da se izvinim deci koja se ugledaju na mene. Smatram da to nije ponašanje koje smeš sebi da dozvoliš kao lider i kao dobar košarkaš. Nije trebalo da se spuštam na njihov nivo. Ali, eto, bio je to trenutak slabosti - poručio je Batler.

Zvezdin bek je tako preuzeo odgovornost za svoj postupak i jasno stavio do znanja da žali zbog reakcije u Madridu.

Crveno-bele sada očekuje novo teško gostovanje, pošto u utorak od 20.30 časova igraju protiv Olimpije u Milanu, gde će pokušati da dođu do važnog trijumfa u 12. kolu Evrolige.

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02:00
Džared Batler se izvinio navijačima Zvezde Izvor: Tačno/Jakov Deranić