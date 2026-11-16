- To je definitivno bio trenutak frustracije. Gubili smo, ja nisam igrao dobro, a neki navijači su izgovorili zaista ružne stvari. Nažalost, reagovao sam na pogrešan način. Mislim da taj postupak ne odražava ono kakav sam ja zaista kao osoba. Iskreno, želim da se izvinim deci koja se ugledaju na mene. Smatram da to nije ponašanje koje smeš sebi da dozvoliš kao lider i kao dobar košarkaš. Nije trebalo da se spuštam na njihov nivo. Ali, eto, bio je to trenutak slabosti - poručio je Batler.