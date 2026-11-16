Nemanja Rujević govorio o prvom čoveku KK Partizan.
imao je šta da poruči
RUJEVIĆ IZNEO SVOJE MIŠLJENJE: "Ostoja Mijailović je već "grobar", nego što je "naprednjak"!
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Novinar Nemanja Rujević izneo je zanimljiv stav o predsedniku Košarkaškog kluba Partizan Ostoji Mijailoviću, gostujući u emisiji "Bez Pardona".
Govoreći o Mijailoviću i njegovoj ulozi u crno-belom klubu, Rujević je izneo mišljenje koje bi moglo da izazove različite reakcije među navijačima Partizana.
Ostoja Mijailović Foto: Starsport, @starsport
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- Nepopularno mišljenje: "Ostoja Mijailović je već "grobar", nego što je "naprednjak" - rekao je Rujević.
Ostoja Mijailović je na čelu Partizana od 2017. godine, a tokom njegovog mandata klub je prošao kroz brojne promene, kako na organizacionom, tako i na rezultatskom planu.
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